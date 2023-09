Hisz a fontolva előrehaladás elvében.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szeptember 5-én egy sajtótájékoztató keretében rántották le a leplet a Dancing with The Stars soron következő, negyedik évadának párosairól. Mint kiderült, a TV2 népszerű táncos műsorának idén is Lékai-Kiss Ramóna lesz a műsorvezetője, akihez Stohl András csatlakozik. Gelencsér Tímea pedig immár harmadik alkalommal vezeti majd a hozzá tartozó online háttérműsort.

„Számomra ez egy szerelemprojekt, és mivel az első évadban versenyző lehettem, így pontosan tudom, mi zajlik a háttérben, milyen erő és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki ezt a műsort végigcsinálja – kezdte a Story magazinnak Gelencsér, aki arra is kitért, szeretné-e idővel nagyobb feladatokban is kipróbálni magát.

Nem titkolom, szeretnék majd nagy show-műsorokat is vezetni, de hiszek a fontolva előrehaladás elvében. Sokat tanultam az elmúlt évadokban. Régen sokkal görcsösebb voltam, mindenáron próbáltam magam tartani az előre megírt szövegeimhez, az adásmenethez, mert a biztosra mentem. Ma már sokkal lazább vagyok, és merek viccelődni is. Néha úgy is érzem magam a stúdióban, mintha csak a barátaimmal beszélgetnék egy házibuliban.

– fogalmazott a műsorvezető.