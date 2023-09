Lolahol művésznéven énekelt a 26 éves lány.

A jelek szerint egyre nagyobb hangsúlyt fektet zenei karrierjére Lourdes Leon, aki a hétvégén egy madridi fesztiválon is fellépett. Madonna legidősebb lánya korábban modellkedéssel és színészkedéssel is foglalkozott, az utóbbi egy évben azonban inkább saját számain dolgozott, amelyekből elő is adott párat a Brava színpadán, Lolahol művésznéven.

Ugyan a 26 éves Leonnak nincs könnyű dolga, hiszen akarva-akaratlanul édesanyjához mérik őt, egyelőre nem akar rá hasoníltani, vagy az új Madonna lenni – a mainstream, popos stílus helyett inkább egy jóval meghittebb, alternatív elektoronikus vonalon mozog, és koncertjeit is ebben a szemléletben adja.

„A táncosaimmal igyekszünk jó hangulatot teremteni a koreográfián és a kísérőzenén keresztül vidám, hogy az eredmény egy laza és vagány műsor legyen.”

(via People)