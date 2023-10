Együtt ünnepel a család.

Schobert Norbert és Rubint Réka legidősebb gyereke, Schobert Lara a mai nap ünnepli huszadik életévét. A fiatal lány korábban már elárulta, hogy szeretne a jövőben szülei nyomdokaiba lépni, sőt, idővel akár a fitneszlady szerepét is átvenné édesanyjától. Mint mondta, anyagi függetlenségre és saját karrierre törekszik most elsősorban, illetve a családi fészekből is kirepült már, így a legtöbb idejét barátjával tölti, akivel nemrég költöztek össze.

A Schobert-lányt édesapja az Instagram-oldalán köszöntötte fel, ahol pár gyerekkori pillanatképet, illetve egy mostani fotót is megosztott.

Ma 20 éves lettél! Isten éltessen, kislányom!

– írja posztjában a fitneszguru.