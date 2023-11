Rá sem lehet ismerni.

Immár hat éve tartja józansági fogadalmát Jessica Simpson, akiről e kivételes évforduló alkalmából napvilágot látott egy régebbi fotó is. A 43 éves énekes-színésznő maga is visszakereste régi képeit, amelyek közül egyet a PopCulture is megosztott az Instagramon. A jobb oldali felvétel még 2017-ben készült Simpsonról, aki nem tagadja, akkoriban még komoly alkoholproblémákkal küzdött: arca duzzadt volt és vörös, mostanra azonban 45 kilót fogyott.

Magamra sem ismerek, pedig ezen a képen én vagyok, 2017. november 1-jén

– írta eredeti posztjában Simpson, akit követői kommentben sorra dicsértek.