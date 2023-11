Elárulta, miért takarékoskodik ennyire.

Házépítésbe fogott Pásztor Anna. Az Anna and the Barbies énekesnője vlogot is készít az építkezésről, melyet ő maga szervezett, de többek között az alap kiásása és az ablakok kirúgása sem volt ellenére.

Eddig 25 albérletben éltem, de a 26. már végleges lesz. Jelenleg egy nyaralóban lakunk a Pilisben. Ezt a nyaralót az első évben 40 ezer forintért béreltük, most felment hatvanra. Csodálatos, hogy ilyen körülményeket sikerült teremtenünk, hiszen a megmaradt pénzt beleforgattuk az építkezésbe

– nyilatkozta az nlc.hu-nak a kétgyermekes énekesnő, aki egy idős házaspártól vásárolt meg egy meg nem hirdetett telket. Azt is elárulta, hogy szerezte meg rá a pénzt.

„Eladtunk két autót, amik már régóta csak álltak, emellett korábban kaptam a mostohaapukámtól, Pásztor Gyulától egy tanyát, amit senki sem tudott eladni. A világ végén található, tehát tényleg nehezen lehetett értékesíteni. Végül egy olyan árért sikerült túladni rajta, amiből elindulhatott az építkezés. Közben dolgoztam, toltam a fellépéseket, nyaralásról és lazulásról szó sem lehetett. Amikor elkezdtük a munkálatokat, sikerült kivennem az építkezéstől nem messze egy harminc négyzetméteres albérletet, egy faházat, ami bár nagyon rusztikus és nyaraló hangulatú, mégis imádtuk. A harmadik év után azért már nem igazán kényelmes, várjuk már, hogy készen legyünk. A lényeg, hogy egy minimális összegért lakunk itt, cserébe szépítettük a házikót, amivel megint csak sokat spóroltunk. Bátraké a szerencse, én a mai napig ezt vallom!” – mesélte a lapnak Pásztor.

