Az Egyesült Államokban kezdheti meg egyetemi tanulmányait.

Komoly tervei vannak a jövőre nézve ifj. Schobert Norbertnek. A mindössze 18 éves sportoló az előző hétvégén kőkemény meccset vívott a Sztárboxban Istenes Bencével, és bár végül ő maradt alul a ringben, továbbra is szeretne versenyszerűen foglalkozni a boksszal.

„Nagy céljaim vannak a sporttal: szeretnék indulni az országos bajnokságon, majd az olimpián is. Napi 2-3 órát edzek, azóta sem álltam meg. Nagyon jó érzés, hogy mindenben támogat a családom, de ami számomra hihetetlen, hogy a barátnőm is végig ott volt mellettem, kísérte a felkészülésem” – kezdte a fiatal, aki ugyan csak néhány hónapja alkot egy párt kedvesével, mégis úgy érzi, mintha évek óta ismerné Petrát.

Nem csoda hát, hogy versenytáncos a napokban azt nyilatkozta, bármikor örömmel mondana igent egy lánykérésre, sőt a jelek szerint akár a tengerentúlra is követné szerelmét.

„Amerikában szeretnék egyetemre járni, az ösztöndíj miatt is fontos, hogy jó eredményeket érjek el a bokszban. Közgazdasági egyetemet néztem ki, anyáék is nagyon támogatják az ötletet, és a barátnőm is vállalná, hogy ott kezd velem új életet, annak ellenére is, hogy itthon felépítette a tánckarrierjét. Már megnézte a sulikat is, mik a lehetőségei, durva, hogy ebbe is belemenne. Úgy érzem, megtaláltam azt a lányt, akivel el tudom képzelni a közeljövőmet is, nagyon biztos vagyok ebben a kapcsolatban” – mesélte büszkén Schobert Norbert Jr.

