A kanapén aludhat egy puha takaró alatt és a séta is a mindennapjai részét képezi annak a 40 kilós borjúnak, amelyet egy állatsimogatóból fogadtak örökbe a gazdái. A 26 éves Mina Alali és párja, a 25 éves Alex Saraceno azért is vették magukhoz a Moo névre keresztelt bocit, mert úgy látták, nagyon sokat szomorkodik az állatsimogatóban, ráadásul a karámja sem volt túl tágas. A fiatalok szerettek volna otthonosabb körülményeket biztosítani a kis tehén számára.

Alaliék az autójuk csomagtartójában szállították haza a bocit, s már ekkor is figyeltek arra, hogy Moo-nak mindene meglegyen: pokrócok és párnák között utazhatott. Otthon egy jókora kert várta, ahol azóta is kedvére legelészhet, és játéka is van bőven. Napközben mégis bent van a házban, ahol azért sem szidják le, ha a kanapéra fekszik. Alaliék be is takarják, hadd pihenjen, Moo az éjszakákat azonban a garázsban tölti. A fiatal szerelmesek egyébként egy 30 kilós csüngőhasú malacuk is van, aminek a Merlin nevet adták.