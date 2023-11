Éppen beszédet mondott, amikor beégett.

Fergeteges módon reagálta le Jennifer Lawrence, hogy beszéd közben egy kisebb ruhabaki érte. Az Oscar-díjas színésznő New Yorkban, a Saks Fifth Avenue luxusáruházlánc karácsonyi díszkivilágításának avatóján mondott beszédet, amikor hirtelen arra lett figyelmes, hogy kiegészítője váratlanul megadja magát.

Az erről készült videó tanúsága szerint Az éhezők viadala sztárja meg is ijedt kicsit, ám nem jött zavarba: grimaszokat vágott, amitől a helyzet nem is tűnt kínosnak, majd bocsánatot is kért a szavait ivó közönségtől.

Annyira sajnálom, hogy ez ilyan hangos volt, az övem feladta a harcot!

– mondta Lawrence, majd profi módjára folytatta is a beszédet.

(via People)