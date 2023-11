Nem várták jönni Muci érkezését.

Új taggal bővült a minap Tóth Vera családja. AMegasztárelső szériájának győztese mindig is nagy állatimádó hírében állt: több kutyája és macskája is van, akiket nagyon szeret, ám attól sem zárkózik el, hogy egy új házikedvencről gondoskodjon. Az énekesnő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy férjével, Pauli Zoltánnal a napokban magukhoz vettek egy körülbelül három hónapos cicát is.

A Muci névre keresztelt kandúrról a követők egy képet is láthatnak.

„Egyik nap Palkonyán dekoráltunk, csinosítgattuk a portánkat, majd Irénke néni elköszönt, hogy kész a konyhai munkákkal és hazamegy, majd visszafordult és megkérdezte, hogy: 'Nem kell egy kiscica?' Ott lakik a fészerben náluk egy baba macska, nem tud vele mit kezdeni, valahogy odaszületett a helyi macskáktól, úgy 3 hónapos lehet. Mire kimondta ezeket a mondatokat, már rajtam volt a kabát, hogy indulok vele. Na, így vagyunk mi, Muci cicával, az új kandúrral a házban. Szerintem Fülöp cica is bírná” – írta ki az énekesnő.