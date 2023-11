Nagyon egyszerű.

A boldog házasság titka a tenisz, vallja Hilary Duff, aki férjével, Matthew Komával rendszeresen együtt űzi ezt a sportot. Az énekes-színésznő szerint a közös sportolásra azért van szükség, hogy kapcsolatuk évek múlva is boldog és stabil lehessen. Azóta – ha törik, ha szakad – minden héten teniszeznek egyszer.

Minden vasárnap teniszezünk. Ez a közös programunk a férjemmel, ami nagyon klassz. Úgy két évvel ezelőtt mondtam neki, hogy van egy ajánlatom: muszáj találnunk egy közös sportot annak érdekében, hogy évek múlva, ha a gyerekek kirepülnek otthonról, akkor is szeressük egymást. Úgyhogy most együtt teniszezünk, ha tehetjük, síelni is elmegyünk