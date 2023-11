Serpenyőben és air fryerben is készülhet.

A sült gesztenye a karácsonyi vásárok egyik kötelező csemegéje, de az utcai árusoktól is lehet venni hideg téli estéken. Jó hír azonban, hogy ezt a frissen illatozó rágcsálnivalót otthon is el lehet készíteni mindenféle különleges masina nélkül is: sütőbe tolva, serpenyőben vagy épp air fryerben is kivitelezhető.

Fontos azonban betartani bizonyos dolgokat. Az első és legfontosabb lépés, hogy lehetőleg piacon szerezzük be a gesztenyét, és kemény, fényes felszínű darabokat válasszunk ki, mivel a puha penészes vagy kukacos lehet. A megvásárolt gesztenyét aztán száraz, hűvös helyen szükséges tárolni, ám a legjobb az, ha beszerzés után azonnal felhasználjuk. Az is fontos, hogy a gesztenyéket sütés előtt néhány órára vagy egy éjszakára beáztassuk annyi vízbe, amennyi ellepi – így könnyebb eltávolítani a héjat.

A vizes fürdő után következik a sütés, ami sütőben, serpenyőben és forró levegős sütőben is történhet. Bármelyiket is próbáljuk ki, a gesztenyét mindig áztassuk be és vágjuk be, így sütésnél szépen kinyílik, könnyebben lefejthető a héja. Hogy biztosan jól sikerüljön az otthon sütött gesztenye, kattintson ide a legfontosabb instrukciókért!

További receptek és tippek a sobors.hu-n.