Keveseknek beszélt eddig erről korábban, nem véletlenül.

Szeptemberben látta meg a napvilágot a Puskás-Dallos házaspár első gyermeke, Ábel, akinek születéséről nemrég szülei meséltek az RTL-nek.

Most édesapja egy podcastműsorban részletesebben is felidézte, min ment át felesége várandóssága alatt, egyebek közt arról is beszélt, nem csak rózsaszín köd és cukormáz a babavárás, még az apukáknak sem.

Rengetegszer voltam fáradt, elgyötört, túlérzékeny, sőt magányos a várandósság alatt, és emiatt sokszor gyötört a bűntudat, a lelkiismeretem, hogy már most rossz apa vagyok, rossz férj, mert még meg se született, én mégse bírom a feladataim terhét

– kezdte az énekes-műsorvezető, hozzátéve: a szülő válás igenis nehéz dolog.

„Nem is nagyon beszéltem erről senkinek (maximum megjegyeztem félig viccesen, hogy a kispapákkal nem törődik senki), mert úgy éreztem a feleségemet a testi-lelki változások miatt nem terhelhetem tovább, a család előtt pedig nem akarok önzőnek tűnni, hogy miközben Bogi egy babát hord ki, az én problémáimmal kelljen törődni. Nem vagy egyedül. Erről beszélni kell. Mindannyian megküzdünk az apává válás nehézségeivel, és meg is kell küzdenünk, mert nem lehet, hogy ennyi gyerek nőjön fel apa nélkül, ahogy sokaknál látom a környezetemben, hogy a biztosnak tűnő kapcsolatuk a gyerekvállalás első akadályainál meg is bukik és hagynak hátra pár hónapos piciket” – idézte Puskás-Dallost a 24.hu.