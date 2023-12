Előző alkalommal is bejött a megérzése.

Fotó: RTL

A Reggeli vendége volt kedd délelőtt Danny Blue, aki egy izgalmas trükkel kápráztatta el a műsorvezetőket, Peller Annát és Szabó Zsófit. A leesett állú tévések kíváncsiak voltak rá, mást is meg tud-e jósolni a mentalista, majd kiderült, a Sztárbox kapcsán is vannak megérzései. Két héttel ezelőtt például ő is a helyszínen szurkolt a ringbe szálló hírességeknek, ott találkozott Gyuricza Dórával:

„Rácz Jenő felesége megkérdezett, hogy ki fog nyerni, mondtam, hogy a Jenő” – árulta el Blue, akinek be is jött a tippje. A most hétvégi döntőn szerinte a férfi középsúly kategóriában Molnár Áron-, a nőknél pontozással Berki Mazsi kezét emelik majd a magasba. A férfi nehézsúly győztesét is elárulta:

„ Brasch Bence, kivéve, hogyha véletlen belenézne egy Árpa Attila-ütésbe, ezt úgy nem látom tisztán. ”