Istenes Bencével is ringbe szállna.

Vasárnap este utoljára szállnak ringbe a hírességek, a Sztárbox című műsor ugyanis immár a szuperdöntőhöz érkezett. A férfi középsúly kategóriában Rácz Jenő és Molnár Áron küzd meg egymással, mérkőzésüket pedig legalább akkora izgalom övezi, mint amikor a Michelin-csillagos séf Istenes Bencével kesztyűzött.

Molnár elmondta: előző ellenfelének, Józan Lászlónak a világért sem akart sérülést okozni, ezért visszafogta magát, Rácz ellen azonban mindent belead majd a döntőben, hiszen a műsor eleje óta vár erre a küzdelemre.

„Nehéz ezt megjósolni, [hogy végigmegy-e a négy menet], erősek vagyunk mind a ketten, gyorsak és szívósak. Ennek bármi lehet a kimenetele, lehet, hogy pontozásos győzelem lesz, lehet, hogy kiütéses, vagy több rászámolás lesz. Kemény küzdelemre számítok, de jóslatokba nem bocsátkoznék, mert nagyon sok összetevője van a döntőnek.

– nyilatkozta az rtl.hu-nak a színész, hozzátéve, sajnálja, hogy nem bokszolhatott minden ellenfelével a kategóriájából.

Istenes Bencével nagyon szeretnék egyszer kesztyűzni, akár kamerák előtt, akár nélkülük. Engem ez nagyon érdekelne, kíváncsi vagyok erre a történetre, remélem összejön. De az igazi küzdelmet a Sztárbox eleje óta Rácz Jenővel várom. Ő is a KSI-be járt régen, ahova most én is, tudom, hogy az edzői felkészültek. Fiatalabb nálam, de ő is baltafejű, akárcsak én: lehet ütni, bírja, nem kell félteni