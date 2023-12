Tiszta apja a 15 éves Levi.

Különleges kísérőt vitt magával a The Game Awards Los Angeles-i díjátadó ünnepségre Matthew McConaughey: fiát, a 15 éves Levit.

A tinédzser a vörösszőnyegen meg is állt pár fotóra édesapjával, akire egyre jobban hasonlít. A színész rajongói szerint azért édesanyja, Camila Alves vonásaiból is kijutott a srácnak, így nem lenne meglepő, ha idővel ő is modellkarrierbe kezdene.