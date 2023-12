Szegény kutya, biztosan egy darabig kísérteni fogja a dolog.

Mi is többször beszámoltunk már a Toco nevű Japán férfiról, aki kutyaként éli azt életét, egy egyedileg terveztetett, több milliós jelmezben. Az úriember nemrég azzal került be a hírekbe, hogy emberek közé merészkedett, most pedig, hogy találkozott egy valódi kutyával.

A shiba inu, akit összehozott a sors Tocóval, a Twitterre felkerült videó tanúsága szerint meglehetősen összezavarodott a férfi-kutya jelenlététől. Nem segítette a helyzetet Toco kissé ijesztő és hirtelen, az igazi négylábú számára valószínűleg fenyegetően ható mozgása, így rövid időn belül tovább is állt, faképnél hagyva a játékra váró férfit. Megértjük szerencsétlen állatot, a bizarr videótól nekünk is a hideg futkos a hátunkon:

Dog's reaction to seeing a realistic dog costume.

本物そっくりな犬の着ぐるみを見た、犬の反応 pic.twitter.com/oYKScYXkHe — トコ(Toco) (@toco_eevee) December 10, 2023

(via RTL)