Köszöni, nem kér a lehetőségből.

Vasárnap este véget ért a Sztárbox,bajnokot avatott az adás mindhárom súlycsoportja Berki Mazsi, Brasch Bence és Molnár Áron személyében. A fináléban nagy bejelentést is tettek a műsorvezetők, mint kiderült, jövőre is folytatódik a műsor, ennek kapcsán pedig már meg is indultak a találgatások, ki szállhat ringbe 2024-ben.

Erre egyelőre még nem tudjuk a választ, de egy biztos: ByeAlex biztos nem lesz közöttük. Az énekes az RTL-nek adott interjújában elmondta, kizárt dolog, hogy elvállaljon egy esetleges felkérést.

Soha. Bennem nincsen ilyen fajta bizonyítási kényszer. Nagyon zárkózott ember vagyok ehhez

– kezdte az X-Faktor egykori mentora, aki élőben drukkolt a szuperdöntőn Rácz Jenőnek. Nagyon kedveli egyrészt magát a sportokat, a bokszot, másrészt a műsor mögött álló Verebély Marcellt is, de ez sem változtat a véleményén.

„Soha az életben nem indulnék ilyen versenyen. Nem tudnék megütni egy olyan embert, akivel nincsen semmi bajom.”

ByeAlex azt azért elárulta, ha muszáj lenne bevonulózenét választania, biztosan valamilyen Lorna Shore-dalra érkezne a ringbe, sőt, az is kiderült, Dobos Evelint tartotta az évad legnagyobb meglepetésének.

„Az elején nagyon bénának gondoltam, de nagyon szívós volt.”