Az énekesnő ettől függetlenül úgy érzi, egyszer anyuka lesz.

Rengeteg időt tölt unokahúgával Tóth Vera, aki többek közt Hannarózáról is mesélt a Hot! magazin legújabb számában. Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya nemrég lett négyéves, és bár a kislány kórházba kerülése némieg beárnyékolta a születésnapját, nagynénikéje most szeretettel áradozott róla.

„Imádom Hannikát! Nagyon okos, és már most sokkal érettebb a koránál, ezt pedig az óvodában is észrevették.

Az egész család felnőttként kezelve beszélget vele, gügyögést maximum csecsemőkorában hallhatott.

Folyamatosan magyaráz, de azt is látom rajta, hogy érdekli, amit mondok neki. Nagyon szociális; például amikor beteg volt, és megkérdeztem tőle, hogy érzi magát, azonnal visszakérdezett, hogy én jól vagyok-e. Jó dumája is van, sokszor kifekszem attól, amiket mond!” – kezdte az énekesnő, hozzátéve: férjét, Pauli Zoltánt is nagyon szereti a kislány.

„Sokszor viszem el Palkonyára, ahol kutyát sétáltatunk, sütünk-főzünk, járjuk a falut. Nagyon élvezi, neki ez egy nagy kaland!”

Bár Hannarózával remekül bánik a házaspár, ők nem szeretnék erőltetni a gyerekvállalást, jól megvannak kettesben.

„Ha most jönne, akkor jöjjön, ha viszont nem, akkor sincs semmi probléma. Természetesen nem állunk ellen, de azért az elmúlt évek nem azt mutatták, hogy most kellene bevállalni egy gyereket. Jött a Covid, ami azért mindenkinek komoly anyagi megpróbáltatást jelentett, ez pedig nálunk most kezd helyreállni. [...] Ettől függetlenül van bennem egy olyan érzés, hogy egyszer anyuka leszek, és szerintem Zolival nagyon jó szülők lennénk. Ez majd idővel eldől” – idézte szavait a Bors.