Elképesztő magaslatok és mélységek jellemezték az évét.

Rengeteg sztárhoz hasonlóan Krausz Gábor is összegezte a 2023-as évét. Mint ismertes, a sztárséf és felesége, Tóth Gabi nyáron jelentették be, hogy külön utakon folytatják tovább. A házaspár válásának oka, hogy az énekesnő a Fricska táncegyüttesből megismert Papp Máté Bencével kezdett viszonyt, akivel azóta nyilvánosan is felvállalták kapcsolatukat. Közben aztán a séf elvállalta a Dancing with the Starsban való szereplést Mikes Annával, amely táncműsort a páros a fináléig menetelve meg is nyert.

Krausz Instagram-oldalán most a képe alá emojikkal foglalta össze az elmúlt évét, amit kezdetben viharos felhőkkel szemléltet, ami aztán 2024-hez közeledve szépen felváltanak a napsütéses hangulatjelek. Bár a válófélben lévő felek nincsenek könnyű helyzetben, de látszólag mindketten igyekeznek a legkevesebb kárral elválni egymástól, szem előtt tartva közös gyermekük, Hannaróza legjobb érdekeit.