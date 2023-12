Nem biztos, hogy jó ötlet volt otthon nekiállni a tőfestésnek.

Kalmár Paulina megtapasztalhatta, milyen, amikor a rémálom valósággá válik a fodrásznál.A Város Királynői – The Real Housewives of Budapest című reality szereplőjét hajbaki érte, mégpedig azért, mert fodrásza lemondta az időpontjukat, ezért anyukáját, Pálfiné Szabó Paulinát hívta segítségül, aki korábban fodrászként dolgozott. A Vakaró Szalont üzemeltető üzletasszony úgy hitte, nosztalgiáznak majd egy kicsit a régi idők emlékére, amikor anyja minden új festéket és vágási technikát rajta próbált ki először, ám a dolgok ezúttal nem úgy alakultak, ahogy remélte.

Már az egy „red flag” volt Kalmár szerint, hogy anyja nem vett új festéket: maradtak neki a termékek körülbelül tíz évvel ezelőttről, ezért azokat használta annak ellenére is, hogy nehezen tudta kinyomni az anyagot a tubusból. Kalmár rá is kérdezett, hogy ezeknek lejár-e a szavatosságuk.

– vetette oda az édesanya, majd belefogott a festésbe.

Kicsit érdekes volt, amikor anya elővette a fodrászkellékeit, mert nem mostanában festette a hajamat. Viszont gyerekkoromba mindig rajtam próbáltak ki az új festékeket, az új hajvágásokat. Amikor nem sikerült, akkor is jól állt, mert nekem szerintem minden hajtípus és szín jól áll

– magyarázta a megnyitóbulira készülő Kalmár, aki panaszkodott is arra, hogy csípi a festék. Hajtöve végül nem szőke, hanem kék lett...

Paulina mama azzal nyugtatta, szárazon világosabbnak tűnik majd a szín.

Paulina kicsit zokon vette, hogy kék lett a haja, de egyébként nem is lett olyan rossz. Igaz, nem ilyet kért, de most így sikerült. (...) Válasszál valami kék ruhát! Mennem kell, Paulina. Na! No para. Jó lesz. Te leszel a legszebb.