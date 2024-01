Január 1-jén mutatkozott be a látogatóknak a Fővárosi Állat- és Növénykert Pálmaházában az állatkert legújabb jövevénye. A matakókölyök éppen egy hónappal ezelőtt látta meg a napvilágot; mostanra lett elég nagy ahhoz, hogy búvóhelyéről rendszeresen előmerészkedjen, emelték ki a Magyar Állatvédelem oldalán. Nem is nagyon merészkedett még messze a nyolcéves anyjától, Lunától. Azt is tudni lehet a kölyökről, hogy hím, ám nevet egyelőre nem kapott.

A matakó, más néven déli háromöves tatu (Tolypeutes matacus) Dél-Amerikában őshonos emlősállat. A tatuk, vagy más néven övesállatok húsznál is több faja közül a viszonylag kisebb termetűek közé tartozik, olvasható az MTI közleményében.