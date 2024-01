Nagy termete miatt már-már celebnek számít a svédországi Laholmban két kutya, az 5 éves Leo és a 6 éves Teddy, akik első látásra olyanok, akár a medvék, de a járókelők legnagyobb meglepetésére olyan szelídek, mintha ölebek lennének. Gazdájuk, a 44 éves Sanela Becovic nem is lehetne büszkébb az erős, masszív felépítésű kutyusokra.

A két újfundlandi, a most 70 kilós Leo és 75 kilós Teddy mindössze pár hetesen került a könyvtárosként dolgozó Becovichoz, aki nem tagadja, régebben egyenesen rettegett a kutyáktól. Elmondása szerint a szíve mélyén nagyon vágyott egy mackóra, amit ölelgethet – kiválasztotta hát a két ebet, amelyekért borsos árat fizetett. Leóért 1300 dollárt (450 ezer forintot), Teddyért pedig 1800 dollárt (620 forintot) fizetett, akikkel a sétáltatásokkor most nagy feltűnést kelt. Azt sem bánja, hogy férjével, Thomas Pettersonnal nagyobb házba kellett költözniük a kedvenceik miatt, és hogy most gyakorlatilag egy minibusszal járnak, hogy az ebek kényelmesen tudjanak utazni.

Nehéz eljutni bárhova is, mert mindig megállítanak bennünket, valaki mindig meg akarja simogatni a kutyákat

– magyarázta a büszke gazdi.

5 Galéria: Hatalmas kutyák Fotó: Sanela Becovic / SWNS

(via New York Post)