Nagyon szigorú.

Kelly Clarkson a legjobbat szeretné gyermekeinek, ezért amíg csak lehet, igyekszik távol tartani lányát, a 9 éves River Rose-t és fiát, a 7 éves Remington Alexandert a közösségi média világától. Az énekesnő úgy véli, a közösségi platformok káros hatással vannak a kisgyerekekre, de legfőképpen azokra, akiknek híresek a szüleik, ezért úgy döntött, hogy csemetéinek addig nem fogja engedni azok használatát, amíg be nem töltötték 18. életévüket.

A közösségi média úgy általánosságban nagyon rossz hatással lehet a gyerekekre, de legfőképpen azokra, akiknek szülei a nyilvánosság előtt élik életüket. Úgyhogy közöltem velük, hogy amíg az én házamban élnek, nem használhatják

– magyarázta People magazinnak a Because Of You című dal előadója, akinek nincsen könnyű dolga, mert exférje, Brandon Blackstock, akitől közel két éve hivatalosan is elvált, másképpen neveli a kicsiket.

A lányom megkérdezte tőlem, hogy akkor mi van, ha az apja megengedi neki, hogy használja a közösségi oldalakat? Erre rávágtam, hogy hát, havonta négy napot tölthet az apjánál, élvezze csak ki azt. Ő sem engedi meg nekik egyébként. Ha nagyobbak lesznek, meghallgatom az érveiket, de amíg nem tudják megindokolni, addig a válaszom: nem.

(via PageSix)