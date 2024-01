Imádják a követői.

Most már egy különleges, meleg színekben pompázó festmény is díszítheti Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra otthonát, közös gyermekük, Kamilla ugyanis elkészítette élete első vászonalkotását. A kislány, aki áprilisban lesz kétéves, nagy ecsettel történő pingálását a Michelin-csillagos séf videón is megörökítette.

Az Instagramon közzétett felvétel nagy sikert aratott A Konyhafőnök sztárséfjének követői között, akik nem győzték dicsérni a kislány művét. A séf a videóhoz mindössze annyit írt, hogy: