Minden bizonnyal sokan kíváncsiak lennének annak a Canterburyben élő férfinak a titkára, aki 100 éves létére is fitt és autót is vezet. Eric Dixon legalábbis azt állítja, hogy kora ellenére máig minden nap volán mögé ül – egy Kia Picantója van –, s nem is tervez egyhamar felhagyni ezzel.

Dixon azt mondja: 87 évvel ezelőtt vezetett először, amikor 13 évesen otthagyta az iskolát és dolgozni kezdett. Első munkája egy sofőri állás volt: egy három tonnás teherautóval kellett furikáznia. Azóta számtalan járművet vezetett már a motortól az emeletes buszig, de állítása szerint az utak rosszabb állapotban vannak, mint valaha, és a sofőrök viselkedésén is lehetne változtatni.

Dixon azonban nem csupán az utakat szereti róni: kertjét is példátlan türelemmel gondozza, de az ablakpucolás és az ereszcsatornák kitakarítása sincs ellenére.

Az ember sokkal inkább aggódnak a korom miatt, mintsem amiatt, amit képes vagyok megtenni

– mondta a szépkorú férfi, aki 2017-ben újra levizsgázott jogsira, és maximális pontszámot ért el, de nem tagadja: jóval több mindent kérdeztek tőle, mint annak idején. Állítása szerint bármelyik európai fővárosban boldogulna térkép nélkül. S mint mondja: se ápolóra, se járókeretre, se gyógyszerre nincs szüksége.