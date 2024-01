Rend a lelke mindennek, vallja Marie Kondo, akinek Netflix-sorozata, a Tidying Up olyan nagy hatással volt két 42 éves édesanyára, hogy azok saját, otthonrendszerező vállalkozást indítottak el. A két barátnő, Gemma Abraham és Hayley Harrison 2020-ban indította el az Organise-d nevű üzletet, amely gardrób-detoxot, díszítést, rendszerezést, szortírozást kínál azoknak, akik arra vágynak, hogy örökre száműzzék a rendetlenséget az otthonukból. A két nő azonban nem adja olcsón ezt a szolgáltatást: naponta 925 fontot (körülbelül 413 ezer forintot) számolnak fel a rendrakásért.

Az angliai Guildfordban élő Abraham és Harrison az elmúlt három évben több híresség rezidenciájában megfordult már: többek között Bernie Ecclestone Forma–1-es mogul lánya, Tamara házában is rendet varázsoltak, de John Terry labdarúgó és Kimberly Wyatt énekesnő is felkérték már őket. A két nő tanácsokat is ad arra, hogyan használják ki a lehető legjobban a rendelkezésre álló teret.