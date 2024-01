Szerintük a rapper erősen kontrollálja párját.

Kifejezetten aggódnak Bianca Censoriért a barátai. A 29 éves építész Kanye West feleségeként valódi botrányhőssé vált az elmúlt időszakban, ám a nő ismerősei szerint ez csak és kizárólag a rappernek köszönhető, ő fordította ki teljesen magából Censorit. West állítólag nem csak azt várja el hitvesétől, hogy áttetsző vagy hiányos öltözetbe járjon mellette, de például a közösségi médiától is eltiltotta őt.

„Biancának mindig voltak közösségi oldalai, és aktív is volt rajtuk, egészen addig, amíg hozzá nem ment. Kanye most nem engedi neki, azt hiszi fájna Biancának, ha látnia kéne, milyen gonosz dolgokat írnak róla az emberek. Meggyőzte, hogy ő most már egy sztár, ezért rejtélyesnek kell maradnia, de ez ijesztő azok számára, akik előtte is ismerték őt. Ez a kontroll alatt tartás egy formája” – kezdte Censori egy barátja a Page Sixnek, hozzátéve: többen is úgy gondolják, segítségre és védelemre lenne szüksége a nőnek, aki mindig és mindent megtesz, amire férje utasítja, mert nincs más választása.

„Kanye a saját oldalán tolja a meztelenségét, így próbálja meg uralni a narratíváját. Ez felkavaró, közben pedig elzárja őt a világtól, Bianca egyre jobban elszigetelődik.”

A forrás szavait támasztja alá West nemrég közzétett fotója is, amely átlátszó fürdőruhában és latexmaszkban főző feleségét ábrázolta.

„Mindenki nagyon aggódik. Ez nem ő. Hihetetlenül szókimondó és pezsgő ember, aki soha nem fogja be a száját” – magyarázta Censori hozzátartozója.