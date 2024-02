Sőt, ehhez nem is kell neki randira menni.

Bár az utóbbi időben több hazai hírességgel is hírbe hozták – például Kovács Gyopárral, Stana Alexandrával és Radics Gigivel is –, ám úgy fest, jelenleg a szinglik táborát erősíti Marics Peti. A VALMAR énekese még a Dancing with the Stars című showműsor ideje alatt beszélt arról, hogy ismerkedés helyett inkább a karrierjére fókuszál, de sejtelmesen utalt arra, hogy korábban volt rá példa, hogy rajongót vitt randevúra, sőt: nem is egyet.

Randizási szokásaira most is sokan kíváncsiak. Így történt, hogy a TikTokon egy kérdezz-felelek játékban ezzel kapcsolatban faggatták. A kérdésre, miszerint az első találkozón belefér-e neki a csók, az énekes gondolkodás nélkül rávágta: randi nélkül is bátran a tettek mezejére lép.

Bele tud férni a csók... Nem is kell randi hozzá!

Az énekes, aki a ma este második évaddal debütáló szórakoztató zenés műsor, a Mutasd a Hangod! egyik segítője lesz, a Borsnak bevallotta, hogy sokszor csak viccelődik a csajozással.