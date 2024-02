Gálvölgyi János az utóbbi napokban kemény kritikát fogalmazott meg a mai tévéműsorok színvonaláról, és a képernyőkön feltűnő hazai celebekről. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész ebben úgy fogalmazott, hogy régen „nem volt mindenki a tévé képernyőjén, ma mindenki képernyőn van.” Mint mondta, az ő idejében más volt a népszerűség, mint mostanság, régen nem adták ilyen könnyen.

„Ha valaki hármat tud pukkantani a fülével, akkor már ő celeb, és utána megírják, hogy elvált a Gizitől, de a Gizinek meg hárompúpos tevéje van, amit most elvitt nyaralni Ománba.” – vélekedett a színész.

Fotó: Szollár Zsófi / Bodnár Patrícia / Index

Molnár Anikó valamely okból kifolyólag úgy érezte, közösségi oldalán reagálnia kell Gálvölgyi szavaira, és hosszas posztban fejtette ki a véleményét.

„Igen, igaza van. Régebben egy autóra öt évet kellett várni. Hétfőnként nem volt tévéadás, és ha telefonálni szerettünk volna, elsétáltunk az első utcai fülkébe egy rakás apróval a zsebünkben. Egy mázsa banán sem volt minden boltban, pult alatt kapott az, aki kapott. Tiszteltük a tanárokat és rendőröket, féltünk is tőlük rendesen. Régen számított az adott szó, ha nem mentél el egy randira, buktad az embert, mert nem volt mobil a zsebében, hogy ráüzenj. Ahogy a tiedben sem. Régen nem voltak plázák, nem voltak multiplexek, nyaralni is belföldre jártunk. Aki repülőre ült, király volt a limitált mennyiségű, kivihető, igazolt valutájával. Igaza van.” – kezdte Facebook-bejegyzését Molnár, aki szerint régen azért is volt kevesebb híresség, mert nem volt akkora a konkurencia.

Régen kevesebb híresség volt, celeb szinte egy sem, így jól éltek, megéltek, hisz nem volt konkurencia. Most van. Mert változik a világ. És az öreg hírességeknek a köztudottan kevés nyugdíja, így a nehéz megélhetése mellett igencsak óriási segítség egy Farm... vagy bármilyen, a művész úr által lenézett műsor. Mert ha még ez sem lenne, könnyen lehet, hogy páran arra a sajnálatos sorsra jutnának, amire jónéhányan önkezükkel már jutottak...

Az OnlyFans-modell szerint valóban megváltozott a világ: ma már több ember szerepelhet, amit egyesek ki is használnak. Hozzátette, ő maga nem látja, mi a baj ezzel.

„Nem kötelező semmi. Nézni sem kell. Millió választék van, kinek kinek az ízlése, szintje szerint. Nekem nem fáj, ha fiatalok, idősek, okosak vagy netán butábbak is megtapasztalhatnak egy más, érdekes világot. Nekem ez nem fáj. A Playboy is unalmas lenne, ha 50 éve ugyanaz a nő szerepelne benne. Ez van, ilyen az élet rendje. Na megyek gyúrni, vazze...” – zárta mondandóját.