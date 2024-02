Sárospataki Albert a hetedik évadban csatlakozott a Cápák között befektetőihez. A mintegy 200 ezer felhasználóval rendelkező Billingo online számlázó alapítója és vezérigazgatója az RTL üzleti showműsorában nem titkoltan a vállalkozói értékeket szeretné még hangsúlyosabbá tenni, amiről úgy véli, nagy felelősség, s a nagy szintű munkamániáról is igyekszik lebeszélni mindenkit.

Az üzletember mindent megtesz azért, hogy a munka ne menjen a magánélete rovására, hiszen ez az egyensúly – elmondása szerint – hosszú évekig nem volt meg. Mint mondja, több mint 12 évig átlagosan 12-16 óra között dolgozott egy nap, és a hétvégéi is így néztek ki.

– magyarázta az nlc.hu-nak Sárospataki, aki sosem dolgozott alkalmazottként. Felesége szintén az üzleti világban dolgozik, de nem versenyeznek egymással.

Nincs nálunk ilyen, hogy bármilyen szinten is rivalizálnánk, vagy elnyomnánk a másikat. Mind a ketten megtanultuk megfelelően kezelni és támogatni egymást. Sőt, engem nagyon inspirál az ő gondolkodása és megoldóképessége, abszolút átlag feletti dolgokat old meg napi szinten. Büszke vagyok rá, hogy otthon és az üzleti életben is ilyen magas szinten tud helytállni. Nyilván nekünk sem mindig könnyű a mindennapos terheket bírni, nem cukorból van nálunk sem a kerítés, és nincsenek rózsaszín felhők a házunk felett