Komolyan elhatározta magát.

Fotó: RTL Klub

G.w.M exfelesége, Nagy Melanie életmódváltásba kezdett, amiről közösségi oldalán rendszeresen szokott posztolni. A Bors felkeresésére most elárulta, hogyan kezdett neki, hogy a testi egészségére is több figyelmet fordítson. Mint kiderült, az édesanya régóta tervezti, hogy ne csak a mentális egészségére koncentráljon, hanem az életmódján is változtasson.

A mindennapi mozgás, a tudatosabb étkezés eddig hiányosságom volt. Mondják, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja. Most eljött az én időm, bezsúfolom az edzést is az egyébként is mozgalmas életembe

– fogalmazott Nagy, aki kétgyermekes, egyedülálló anyukaként nem bővelkedik szabadidőben.

Hozzátette, nem az a típus, aki folyton a mérlegen áll. Elsődleges célja az egészséges életmód, vagyis hogy jobb legyen az állóképessége, és összképet tekintve egészségesebb legyen. Ugyanakkor szeretne jó példát mutatni ezzel a gyermekeinek, az pedig külön örömnek tartja, ha közben formásodik.

Nagyon kitartó nőnek tartom magam az élet minden területén, remélem, ez itt is megmutatkozik majd!

– magyarázta a profi sminkes, aki edzőteremben, egy személyi edző segítségével fog dolgozni.