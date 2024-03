A színész sokára dolgozta csak fel a dolgot.

Budapesten forgatta Vörös veréb című filmjét annak idején Jennifer Lawrence, ebben kapott kisebb szerepet többek között Miller Dávid is. A színész-műsorvezető most elárulta, meztelen jelenetének felvétele borzasztóan megviselte őt, hiszen több mint 70 ember szeme előtt kellett megszabadulni ruháitól.

„Le kellett vetkőznöm, az egy hihetetlen érzelmi hullámvasút volt, és azt hittem, soha nem fogok belőle kijönni.

Annyira sokáig húzódott és olyan traumatikus volt, hogy sokáig azt hittem, hogy nagyon komoly hatással lesz rám a közeljövőben.

Most azt érzem, hogy rezignáltan tudok beszélni róla, nem kavar már fel, nem is jutott most eszembe ez a két óra, hiszen tíz napon át forgattam Jennifer Lawrence-szel. A végére már annyira megviselt, hogy gyakorlatilag csak élettelenül álltam és próbáltam nem gondolni semmire. Másnap szünetünk volt, egész nap nem jöttem ki a hotelből, csak ültem a szobában” – kezdte Kadarkai Endre Szavakon túl című műsorában Miller, hozzátéve: az ezzel kapcsolatos rossz érzései nem múltak el egyhamar.

„Még három évvel később is, ha eszembe jutott az autóban, félre kellett állnom, azt éreztem, hogy nekem húsz év lesz, amíg ezt lemosom magamról. Nem így lett.”

(via Blikk)