Lakásvásárlás előtt áll a gazda és kedvese.

Újabb sikertörténet a Házasodna a gazda háza tájáról: műsor tavalyi évada óta dúl a szerelem Gergő gazda és választottja, Kíra között.

A szerelmesek már össze is költöztek, de ez csak a kezdet, komoly terveik vannak a jövőre nézve.

„Bevallom őszintén, két éven belül már nagyon szeretném, ha megszületne a közös gyerekünk, és ezt Kíra is így gondolja. Nagyon jó együtt tervezgetni, ám kettőnk közül én vagyok a babonásabb, így bár sok részletet tudunk, nem szeretnék előre semmit elkiabálni. Természetesen Kírát minél hamarabb szeretném elvenni feleségül, de először az otthonunkat igyekszünk megtalálni. Egy olyan házat, amelyhez egy nagy legelő tartozik, vagy legalább közel van a lovardához, mert két lovat szeretnénk tartani” – kezdte a Story magazinnak a férfi, amelyet a 24.hu idézett. Bár Kírának épp most szűnt meg edzőtermi munkája, próbálják pozitívan nézni a dolgokat párjával.

„Kezdődnek a tavaszi mezőgazdasági munkák, a családi gazdaságban is beindul az élet, és én biztos vagyok benne, hogy Kíra hamar beletanul majd. (…) Egyelőre csak hétvégén leszünk Erdélyben, engem ugyanis továbbra is Makón tart a munka, nemrégiben lett új munkahelyem. Egy azonban biztos, most nyár végéig nagyon keményen fogunk dolgozni, leghamarabb ősszel jöhet a pihenés, de mindketten tudjuk, hogy közös a cél, ami hajt bennünket: szeretnénk minél hamarabb megalapozni a jövőnket” – mondta Gergő gazda.

Nem az övék az egyetlen happy end a társkereső reality kapcsán: a 2020-as évadban feltűnt Roland és párja, Niki is idén lesz négy éve, hogy egymásra találtak a műsornak hála, románcukról nemrég ők maguk meséltek: