Beújított frizurafronton, de a változás nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Tóth Gabi kedden alaposan felbolygatta az Instagram állóvizét egy friss szelfivel, amely a stílusváltásáról árulkodik. Az énekesnő a képen ugyanis nem a már jól megszokott, rövid hajával, hanem hosszú, göndör tincsekkel látható.

Az Átkozott nyár című dal előadóját az ilyen átalakulások miatt igazi kaméleonnak tartják. Nemrégiben nővére, Tóth Vera is ezt nyilatkozta az énekesnőről, akinek a Sztárban sztár leszek! című műsor élő adásain is készítettek póthajból hosszú copfot, fonatot. Ilyen hajhosszabbításra volt szüksége hétvégén is az Erkel Színházban tartott Tina Turner-emlékkoncerten, ahol a tökéletes imitálás kedvéért kissé átalakult. A TikTokra egyébként fel is került egy felvétel, amelyben az énekesnő a Proud Mary című dalt énekli. Ha szeretné hallani, kattintson ide.



Tóth Gabi a Tina Turner-emlékestre göndör fürtöket kapott, az erről tanúskodó képhez csupán annyit írt, hogy:

#változás #bátorság #mindennapújnap.

Az énekesnő sorra zsebelte be a dicséreteket, de a kritikát ez alkalommal sem úszta meg. Volt ugyanis olyan követő, aki megjegyezte: ezzel a frizurával nagyon hasonlít az X-Faktor korábbi győztesére, Tóth Andira, aki történetesen fellépett volna a Tina Turner-emlékkoncerten, de év végén visszamondta azt. A fiatal énekesnő helyét Tóth Gabi vette át.

Olyan, mint a Tóth Andié

– jegyezte meg az egyik Instagram-felhasználó, akinek kommentjét Tóth nem hagyta szó nélkül.