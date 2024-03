Ötven kilót kellett fogynia ahhoz, hogy észrevegyék.

Drasztikus fogyása miatt figyelt fel az internet népe egy 29 éves texasi nőre, aki sokak szerint a megszólalásig hasonlít a Transformers és az Ördög bújt beléd című filmek szereplőjére, Megan Foxra.

Indya Agosnak nem volt könnyű elérni azt, ahogy most kinéz. Már a gyerekkora sem volt egy álom, hiszen nevelőszülőkhöz került. Frusztrációit evéssel vezette le, amelynek meg lett az eredménye: korábban 117 kilót is mutatott alatta a mérleg. Agos úgy meséli, hogy csak 20 éves korában ébredt rá arra, hogy a stresszevés komoly problémává vált nála, amikor egy családi összejövetelen egész alakját megpillantotta a tükörben. Több diétát is kipróbált, mint például a szénhidrátok teljes elhagyását, de hosszú távon valamiért egyik módszerrel sem ért célt. Végül a makrotápanyagok számítása és a rendszeres testmozgás vált be neki.