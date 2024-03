Fotókon a nyaralás.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Tóth Dávid február elején beszélt először arról, hogy újra rátalált a szerelem, de akkor a civil foglakozású hölgyről még nem akart többet elárulni. Az egykori Nagy Ő és világbajnok kajakozó mostani kedvese előtt évekig volt szingli, de úgy tűnik, megérte várnia az igazira. A sportoló úgy nyilatkozott, hogy mindketten komoly kapcsolatban gondolkoznak, olyannyira, hogy már be is mutatta szüleinek kiszemeltjét.

Az olimpikon nem is várt sokáig azzal, hogy nyilvánosság előtt is felvállalja szerelmét, ugyanis közösségi oldalán most először posztolt barátnőjéről. Az egyiptomi nyaralásuk jól láthatóan remek hangulatban telt, melyről rengeteg vidám kép árulkodik. A lapozható Instagram-bejegyzést alább tekintheti meg: