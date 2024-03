Ulrike nővérnek hívja magát, amikor reggelente kiporciózza férje vitaminjait.

Fotó: Soma Mamagésa

Soma Mamagésa a Sláger FM Lélekközösség című műsorában beszélt arról, hogyan próbálja megőrizni saját és férje egészségét. A spirituális tanító úgy véli, mivel a párja már 66 éves, ezért akad jó néhány vitamin, amit ebben a korban indokolt szednie. Ezeket ő maga készíti elő neki egy gyógyszeres dobozba mindennap, de azt vette észre, hogy utóbbi időben az előző napi is még ott van benne.

Ha a feleségeként elkezdem cseszegetni, hogy miért nem vette be, vagy épp piszkálom, hogy vegye be, az nem tesz jót a mi kapcsolatunknak. Ezért kitaláltam Ulrike nővért, aki viccesen előjön ilyenkor, és jelzi ketteskének, hogy tessék bevenni azokat. Ebben van egy kis cinkosság, egy kis játékosság, és működik is. Kérdeztem a férjem, hogy lecseréljük-e Ulrikét, de azt mondta, szó sem lehet róla

– idézi a Story Mamagésát, aki hozzátette: az összes lehetséges módon igyekszik megőrizni férje egészségét.

„Rávettem őt a tibeti öt jógára is, amit én hét évig mindennap csináltam. Most már azért nem csinálom mindennap, mert mást is gyakorlok mellette. Viszont a férjem ennek köszönheti, hogy elhagyta a kávét, pedig függője volt. Emellett gyógyteákat is iszunk, amelyekhez magam szedem a leveket. Mindig is érdekelt ez, több gyógyfüves kurzust is elvégeztem már.” – fogalmazott.