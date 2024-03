A Fehér Lótusz miatt állhat a projekt.

Időről-időre megkapja Jack Black a kérdést: nem akar-e újra egyik leghíresebb karaktere, Dewey Finn, vagyis a Rocksuli különc tanára bőrébe bújni? A 2003-as sikerfilm folytatása sosem volt tabu a színész számára, egy friss interjúban pedig elárulta, mihez köti az esetleges második rész létrejöttét: Mike White visszatéréséhez, aki nem csak jóbarátját, Ned Scheenbly-t alakította, de a szkriptet is ő jegyezte.

„Tudjátok, Mike White írta az elsőt, ő egy zseni. És Mike White-ot vissza kell hoznunk, de ő nagyon elfoglalt A Fehér Lótusz miatt, ami a legjobb sorozat a tévében" – nyilatkozta Black, aki már fel is vetette, akár a School of Rock 2: Electric Boogaloo is lehetne a mozi címe, bár a történetről egyelőre nem árult el semmit.

A Rocksuli rajongóinak tehát egy jó darabig várniuk kell, ha újra lelkes gyereksereg feldolgozásában akarnak hallani egy-egy Led Zeppelin, vagy AC/DC-számot, de szerencsére egyáltalán nem tűnik reménytelennek a helyzetük, sőt!

(via IGN)