Ezt teszik kapcsolatukért Victoriával.

David Beckham azt mondja: jóformán nem is ismerte Victoriát, amikor annak idején feleségül vette, mégis tudta az első perctől fogva, hogy a Spice Girls most már egykori tagja az a nő, akivel le szeretné élni az életét. Az egykori világklasszis angol futballista immár 27 éve alkot egy párt az énekesnőből lett divattervezővel, júliusban pedig az ezüstlakodalmukat ünneplik majd, s Blake Livelyhoz és Ryan Goslinghoz hasonlóan most már Beckhamék sem tartják titokban, minek köszönhetik stabil kapcsolatukat.

„Éppen a szobámban ültem az egyik csapattársammal, amikor a Spice Girls Say You'll Be There című dalát játszották a tévében. Mondtam is akkor, hogy feleségül fogom venni azt a nőt, amelyik azt a fekete miniruhát viselte. Nagyon rajongtam érte. Akkor is rajongtam, amikor először találkoztam vele. Nem tudtam, milyen ember, egyszerűen csak rajongtam érte, mint annak idején a legtöbb ember. Azt sem tudtam, kit is veszek feleségül, hogy kivel leszek életem hátralévő részében. Akkor nem esett le nekem, milyen erős nő valójában, de ez vonzott benne a leginkább” – magyarázta egy podcastműsorban Beckham, majd hozzátette, évekbe telt, mire ráébredt arra, mit is szeret annyira Victoriában.

Gyönyörű és szexi, igen, de az jobban tetszik nekem, hogy keményen dolgozik. Júliusban 25 éve lesz annak, hogy összeházasodtunk, de már 27 éve vagyunk együtt, viszont csak mostanság kezdtük el mondogatni egymásnak, mit szeretünk a másikban. Ez nagyon fontos ennyi év után. Mi még most is tudunk úgy vacsorázni, hogy közben nevetünk és viccelődünk, vagy nem is mondunk semmit egymásnak. Ez a kapcsolat fontos része. A feleségemmel, a gyerekeimmel és a családommal csendességben eltöltött pillanatokban vagyok a legboldogabb

– vallotta be Beckham.

(via The Sun)