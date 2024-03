Mérkőzés után ünnepeltek.

Fotó: Németh Kata / Index

Mint arról mi is beszámoltunk, kedd este Marco Rossi együttese hazai pályán Szoboszlai Dominik és Nagy Zsolt góljával 2–0-ra győzte le Koszovót a két csapat első ütközetén. Ezzel a magyar válogatott két győzelemmel zárta a márciusi felkészülési mérkőzéseket, így értelemszerűen aznap este óriási volt az ünneplés. Ahogy a Curtis legutóbbi Instagram-posztja bizonyítja a játékosok is kimenőt kaptak, így sikerült a rappernek a válogatott csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkel is fotózkodnia.

Kapitány. Köszönöm tesi!

– írja bejegyzésében a rapper kettőjük fotója mellé.

