Jakupcsek Gabriella csütörtök reggel a Mokka műsorvezetőivel beszélgetett az anyaságról és tinédzser lányáról, akivel remek viszonyt ápol, de persze náluk sem fenékig tejfel az élet.

„Van ajtócsapkodás, ha ezt kérdezed, nálunk van. De nekem a fiúkkal is nagyon jó a kapcsolatom. Van egy pont, ahonnan nekem kell mindenképpen kompromisszumot hozni” – kezdte a tévés, aki Orosz Barbara kérdésére elárulta, most ütötte meg a tény, hogy legkisebb gyermeke is szinte felnőtt már.

„Most pánik van bennem, most van pánik, hogy mi a jóistent fogok én csinálni, ha nem lesz egyszer hosszabban otthon.”

Jakupcsek nemrégfotót is mutatott 16 éves Emma Rózáról, de mint mindig, ezúttal is kikérte előtte az engedélyét. Azt viszont, hogy néhány híresség egyáltalán nem tesz közzé képet gyermekéről, sztárallűrnek tartja,

„Nagyon ritkán teszek ki, pontosan azért, hogy ő azért ne érezze, ez alanyi jogon van, de jó pillanatot azért nem fogok nem kitenni. Szerintem az az egészséges, hogy neki tudni a kell, hogy az anyja ki, őt ismerik, ezt kezelje ő.”

A műsorvezető emellett arra is kitért, tapasztalatainak hála más módszerek szerint szerint neveli lányát, mint anno két fiát. Szavaival Istenes László is egyetértett, hiszen neki is majdnem ennyi idős legkisebb fia.

„Partneri a viszony. Nem szeretem ezt, mert azért én szülő vagyok, és bizony nagyon keményen mondok nemeket, olyankor nem vagyunk baráti viszonyban, de sokkal könnyebb.”