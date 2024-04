Pénzvisszatérítést követelnek.

Sorra jelentkeznek Beyoncé új, pénteken megjelent albumának elégedetlen tulajdonosai az interneten, a Cowboy Carter előrendelt változatának lemez- és CD-kiadásaiba ugyanis elég nagy hiba csúszott. Bár a rajongók már aznap kézhez kapták a countrykorongokat, azok hiányosan érkeztek meg, legalábbis a digitális változathoz képest: az Oh Louisiana, The Linda Martell Show, Spaghetti és a Ya Ya című dal sem szerepel a CD-ken, sőt a bakelitekről még a Flamenco is lemaradt.

Egyelőre nem tudni, pontosan mi történhetett, de a legnépszerűbb teória szerint Beyoncé utolsó pillanatig variálhatott nyolcadik stúdióalbumával, hiszen annak címe is másképp szerepel néhány lemezen: Act II. – Beyincé – Beyoncé olvasható rajtuk. Az énekesnő valószínűleg átnevezte és menet közben toldotta meg a Cowboy Cartert számokkal, amelynek fizikai változatai már több hónappal korábban elkészültek, a probléma pedig a jelek szerint senkinek nem tűnt fel. Eddig: most a TikTokot, de az énekesnő közösségi oldalait is elárasztották a felháborodott kommentek, a legtöbben szeretnének pénzvisszatérítést kérni a 40 dollárba kerülő lemezekért.

Beyoncé és a Sony Music sem reagált még a megkeresésekre, de a Variety úgy tudja, saját levelezőfelületeik is eléggé túlterheltek a panasz-e-mailek miatt, ezekre 3-4 munkanapon belül ígértek válaszokat.