A Reggeliben kezdte a napot Varga Miklós Joe és 8 éves kisfia, Alex, aki ezúttal nem csak elkísérte a forgatásra a műsorvezetőt: őt is alaposan kifaggatta Peller Anna.

A második osztályos elárulta, a matek a kedvence az iskolában, de nem csak abból, hanem a többi tantárgyból is csak ötöse van főleg. Édesapjával a leginkább birkózni szokott, de a közös autós játékok is nagy kedvencei. Barátaival pedig videójátékoznak, bár ezt hallva Vargából kiszakadt egy gondterhelt sóhaj is.

„Nem szeretem azt sem... Próbáljuk mindig az édesanyjával megbeszélni, hogy ezen a héten napi egy óra, aztán már csak hétvégén játszhat, de amikor meg jól tanul... Néha megengedem, néha nem, néha terrorskodok vele, néha nem, nem vagyok határozott ebben” – magyarázta a férfi, szavait pedig Alex is alátámasztotta, Peller kérdésére ugyanis rögtön rávágta, egyáltalán nem szigorú az apukája vele.