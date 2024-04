Változásokat tervez eszközölni az életében.

Molnár Anikó a Borsnak adott interjújába árulta el, hogy úgy véli, többek kellene foglalkoznia a külsejével. Az erotikus tartalomgyártó elmúlt egy évét többnyire csakis az OnlyFans-oldalának felépítésérnek szentelte, ezért most visszavenne a munkatempójából. Bevallása szerint heti hét napokat dolgozott, vagy fotózása volt, vagy sminktetoválással foglakozott, illetve az otthoni teendőit intézte.

Most egy olyan időszakhoz értem, hogy azt mondtam, hogy na, így nem mehet tovább! Azt gondoltam, hogy az OnlyFans sokkal több szabadságot fog adni, vagyis több szabadidőm lesz, de közben meg sokkal kevesebb lett. Most egy kicsit ki vagyok merülve. Tartok attól, hogy az egészségem, vagy a külsőm rovására megy ez a rengeteg munka. Ez utóbbi szerintem már látszik is. Tíz kiló jött fel, de most már lazítani fogok a tempón