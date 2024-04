Úgy véli, minden kérdésre tökéletes választ adott, megjelenése miatt azonban elutasították.

Egy 30 éves New York-i nő egy TikTok-videóban mesélte el, milyen okból nem vették fel egy munkahelyre. Melissa Weaver azt mondja, egy technológiai céghez adta be az önéletrajzát a HR-osztály egyik pozíciójára. Be is hívták állásinterjúra, s bár saját bevallása szerint a beszélgetésen minden jól ment, mégsem ő lett a befutó.

Weaever nem értette, miért utasították el, ezért utánajárt az oknak. Legnagyobb meglepetésére azt a választ kapta a felvételiztetőtől, hogy az volt a baj, hogy nem sminkelte ki magát az interjúra, azaz nem erőltette meg magát eléggé annak érdekében, hogy kifogástalanul nézzen ki.

Minden kérdésre jó választ adtam. Régebben én is interjúztattam, tudom, hogy mennek a dolgok. (...) A hajam szépen be volt szárítva, csinos felső, blézer volt rajtam, még fülbevaló is, de csak egy kis szőlőzsírt tettem az ajkaimra, sminket nem. Alapból sem szoktam, mert irritálja a bőröm és a szemem

– mesélte a nő, aki tavaly december óta volt álláskereső, és nagyon örült, amikor végre behívták egy interjúra, de azt nem gondolta volna, hogy a smink is elvárás. A TikTokon több kommentelő is arra kérte a nőt, hogy perelje be a céget, amiért a kinézet alapján döntenek. Weaver azt mondja: tudomása szerint illegális az Egyesült Államokban életkor, faj, nem, vallás vagy szexualitás alapján megkülönböztetni a másikat.

