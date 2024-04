Attól félt, hogy visszahízik.

Szabó Zsófi négy évvel ezelőtt reformálta meg drasztikusan az étkezési és sportolási szokásait, melyeket azóta is tart, jóllehet igazi rendszer még nem alakult ki az életében. Elmondása szerint nincs két egyforma napja, mégsem engedi el a gyeplőt, s csak ritkán fordul elő, hogy elfogyasszon egy croissant-t vagy ebéd után elfelezzen egy desszertet. AMokkaműsorvezetőnője maximum két-három kiló súlyingadozást enged meg magának.

Az egygyermekes édesanya az életmódváltásával kapcsolatban elmondta:

„Ha valamiben, ebben roppant tudatos vagyok. Az első két évben azért sem engedtem el a gyeplőt, mert féltem, nehogy visszahízzak. Emlékszem, volt egy bikinifotózásom, és ahogy ránéztem a képekre, rögvest az ugrott be, hogy »bár most jól nézek ki, de ugye később is meg fogom tudni tartani az alakom?!'« Ilyen félsz ma már nincs bennem. (...)

Tilos lenne belépnem egy pékségbe! Illetve otthon is muszáj nagyobb önfegyelmet gyakorolnom. Rendszeresen kapom magam azon, hogy már megint a hűtőt nyitogatom. De hogy mit és mikor eszem egy nap, az változó

– magyarázta a Story Sztárdiéta különszámában a műsorvezetőnő, akinek szavait a 24.hu idézte. Az is kiderült, hogy Szabó egy nyolc hónappal ezelőtti sérülés miatt hanyagolja a futást, de reggelente piláteszezik, miközben a kisfia, Mendel alszik.

És itt szeretném megjegyezni, mennyire hálás vagyok az édesanyámnak, aki nélkül megállna az élet. Ugyanis ha a Mokkában kezdek, már az előtte lévő este átjön, ott alszik, hogy hajnalban nyugodtan indulhassak. De ahogy említettem, akkor is jön, ha »csak« sportolni megyek. Nincs bébiszitterem, nem is volt

– szögezte le.