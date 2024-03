Pedig ki nem állhatja.

Annyit foglalkoztak az utóbbi időben a kinézetével, hogy megeredt a nyelve Megan Foxnak azzal kapcsolatban, milyen plasztikai beavatkozásai voltak az évek alatt. A 37 éves színésznőt a folyton változó külseje miatt sokan egy igazi kaméleonnak tartják: egyaránt szeret az új hajszínekkel kísérletezni, és az extrém szettekért is odavan, amiben vőlegénye, Machine Gun Kelly is partner, de most már azt sem titok, hogy hányszor feküdt kés alá.

Az Ördög bújt beléd és a Transformers című filmek szereplője egy podcastműsor vendégeként rántotta le a leplet arról, milyen beavatkozásai voltak.

Úgy érzem, meg vagyok bélyegezve, és ebből nincs kiút. Remélem, ettől megkönnyebbül néhány ember. A kebleimet az első és a második Transformers-film között csináltattam meg, de csak szolidan. Aztán amikor már nem szoptattam a gyerekeimet, újra megcsináltattam őket. Nemrégiben egy probléma miatt ismét implantátumokat rakattam be

– magyarázta Fox, aki három gyermek büszke édesanyja, jóllehet azzal is eléggé megosztja az internet népét, hogy fiait lányos ruhákba szokta öltöztetni.

Amikor a húszas éveim elején jártam, megműttettem az orromat. A rajongóim hat, hét, nyolc orrplasztikai műtéttel vádolnak. Azért gondolhatják azt, hogy más az orrom, mert annyira kikontúrozom. Ezért tűnik úgy, mintha csak orrlyukaim lennének, mint Voldemortnak

– adott választ az egyik legvitatottabb kérdésre Fox, aki azt sem tagadja, hogy botoxoltatni szokott, de más töltőanyagokat sem vet meg. Zsírleszívása, arcfelvarrása és szemöldökemelése, azaz szemöldök liftingje azonban – állítása szerint – nem volt. Mint mondja, ha volna mersze, a brazil fenékfeltöltést is bevállalná.

Mindezek ellenére a műtéteket nagyon stresszesnek találja.

„Nem szeretem a műtéteket. A szervezetem nem reagál valami jól az altatásra. Az igencsak nagy dolog, ha mégis bevállalom. Félek is attól, hogy meghalok altatás közben.”

(via PageSix)