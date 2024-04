Sikerült rengeteg tanulságot levonnia az útból.

Véget ért az Ázsia Expressz legújabb évadának forgatása, amely megméretésnek Krausz Gábor és Mikes Anna párosa is nekivágott. Előbbi most a Borsnak nyilatkozott arról, milyen élmény volt a TV2-s kaland-realiytben szerepelniük.

Kezdeném mindjárt azzal, hogy semmi jóra nem számítottunk, de sokkal rosszabb volt a legvadabb rémálmunknál is. Ugyanakkor egyetlen percét sem bánjuk, bár vissza nem mennénk, az tuti. Ha most jönne egy telefon, hogy elvesztek a felvételek, szerintem mindketten maximum két szót mondanánk, de ezt a két szót úgysem írhatod le, így ki sem mondom

– kezdte derűsen Krausz, de arról is beszélt lapnak, hogy milyen élménnyekkel gazdagodtak az útjuk során. Mint mondta, olyasmiket ettek, amik reméli idővel kikopnak majd az emlékezetükből.

„Még most is érzem az orromban azokat a szagokat, amiket volt szerencsétlenségünk érezni mindenhol” – magyarázta Krausz, majd azt is elárulta, milyen tanulsággal jöttek haza a kintlétükből.

„Valamiért szeretünk panaszkodni és sokat emlegetni a saját kis nyűgjeinket. Hát, én mostantól egészen másképp állok majd a mindennapi problémákhoz, az már biztos! Csőtörés? Ugyan már! Legalább van vízvezeték az otthonomban, ami arrafelé kis túlzással kuriózumnak számít.

Láttuk az igazi szegénységet, ahogyan azt a méltóságot is, amivel az ott élők kezelik a reménytelenségüket. Ők valahogy ismerik a receptet, amivel mosolyogva túl tudnak lépni a legnehezebb élethelyzeteken is. Ha ezt a mentalitást be tudom integrálni a saját életembe, én már győztem.

Végül azokra a pletykákra is reagált, hogy a kapcsolatuk látta volna a kárát a közös kalandnak: „Anna és köztem minden a lehető legnagyobb rendben van. A kapcsolatunk nemcsak hogy túlélte az Ázsia Expressz viszontagságait, de meg is erősödött.” – fogalmazott.