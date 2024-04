Ismeretlen oldalát mutatja majd meg.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

A napokban derült ki, hogy a megújuló, idén tizenkettedik alkalommal visszatérő X-Faktorban Gáspár Laci, Majka és Valkusz Milán mellett Tóth Andi lesz a negyedik mentor. A fiatal énekesnő azóta azt is elárulta, milyen szempontok mentén szeretné majd a tehetségek útját egyengetni. Mint mondta, valószínűleg a zsűripanel egy szigorúbb karaktere lesz, de azért neki sem lesz kőből a szíve.

Nyilván van egy vicces oldalam, meg tökre szeretek poénkodni, de ha melóról meg a zenéről van szó, akkor következetes vagyok.Úgy vagyok vele, ha ez a dolgom, és ezért vagyok itt, és segítenem kell, akkor nekem abszolút ez a goal, és ezen vagyok végig

– mondta korábban az RTL reggeli műsorában.

A minap az énekesnőnek újabb bejelenteni valója volt, ugyanis egy teljesen új formátummal rukkolt elő rajongóinak: sütős-főzős témában indít videósorozatot.

„Úgy vártam, hogy szóljak nektek végre. Van egy kis merényletem és úgy látszik, végre elkezdhetjük. Tudjátok, hogy szeretek sütni-főzni, én pedig tudom hogy gyakran szeretnétek is azokat a recepteket. Így hát érkezik a MAX RENDELÜNK sorozat a YouTube-csatornámra. MA 18:00-kor csekkoljátok az első, beköszönő videót, amiben kicsit bővebben is beszélek arról, mi is várható pontosan idén.

Természetesen főleg azoknak lesz majd hasznos ez, akik maguk is szerelemnek/hobbinak tartják a konyhában motoszkálást, de azokat a nézőket is várjuk akik csak kíváncsiak, mosolyognának kicsit, vagy csak csorgatnák a nyálukat egy fincsi sütire haha

– írja posztjában Tóth Andi.