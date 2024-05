Szerinte a mai férfiak félnek a határozott nőktől.

Udvarlók szép számmal akadnának, Stana Alexandra életébe azonban jelenleg nem fér bele egy párkapcsolat. A Dancing with the Stars táncosnője, aki a jelenleg is futó Zsákbamacska című gameshow-ban látható, még a szerelmi életét is képes feláldozni karrierje érdekében, de nem zárkózik el attól, hogy egyszer mégis elköteleződjön valaki mellett, csak mostanság nincs ideje randizni.

A táncosnő korábban úgy nyilatkozott: egy olyan férfit szeretne majd maga mellett tudni, aki elfogadja, hogy számára mindig a munka az első. Inkább a régimódi férfiak tetszenek neki.

Hol vannak a mai világból a régimódi férfiak? Akik udvarolnak kitartóan, és nem rettegnek a visszautasítástól? Akik nem csak az egopátyolgatásra vágynak, és nem félnek a határozott nőktől? Virágot hoznak, lehet rájuk számítani, és nem félnek szeretni? Olyan, mintha mostanában nekünk kellene küzdeni a férfiakért, nem? Vagy rosszul látom?

– tette fel a kérdést követőinek a táncosnő a minap a közösségi oldalán.

(via Bors)